Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Дмитро Войцішевський з Тернопільщини

Підтвердилася загибель жителя села Бірки — Войцішевського Дмитра Ярославовича, 1967 року народження. Повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.

Дмитро був працьовитою та доброю людиною, завжди допомагав рідним та односельцям.

У війську захисник служив командиром бойової машини. За високий професіоналізм та майстерність при виконанні обов’язків був нагороджений відзнакою Президента України «За оборону України» та грамотою від командира 110-ї окремої механізованої бригади.

10 червня 2024 року рідні отримали сповіщення, що Дмитро зник безвісти під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу. Тривалий час близькі жили в надії на добру звістку, проте дива не сталося. Життя Героя обірвалося поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Дмитра. Вічна пам’ять і слава Герою!