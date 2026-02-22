Затримано нетверезого водія, через якого вночі загинули два працівники ДСНС

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ДТП, у якій загинули 2 працівників ДСНС . Винуватця ДТП затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у неділю, 22 лютого, близько 3-ї години у м. Тернополі на вулиці Об’їзній.

Нетверезий водій автомобіля Mercedes , здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo.

У результаті аварії на місці події загинули двоє чоловіків, які перебували в автомобілі Renault Kangoo. Загиблі – співробітники Головного управління ДСНС у Тернопільській області, віком 35 та 47 років.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області за ч. 4 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і колективу ДСНС.