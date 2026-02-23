Двоє пішоходів загинули на Тернопільщині

21 лютого, під колесами автомобілів загинули двоє пішоходів. Дорожньо-транспортні пригоди стались в Кременецькому районі, майже одночасно, але в різних населених пунктах.

Спершу, водій автомобіля «Volkswagen LТ 35», рухаючись по автомобільній дорозі в с. Сураж Шумської територіальної громади, здійснив наїзд на пішохода. Внаслідок сильного удару 59-річний чоловік отримав травми, несумісні із життям.

Буквально через кілька хвилин, смертельна аварія сталась в м. Кременці. Тут причиною загибелі пішохода стала вантажівка «МAN», коли 66-річний чоловік переходив дорогу в районі вулиці С. Петлюри.