На війні загинув захисник Сергій Заболотний з Тернопільщини

Російсько-українська війна забрала ще одного нашого земляка – мешканця села Доброводи Сергія Заболотного, 1967 р.н.

Сержант був командиром відділення мінометного взводу.

🙏😢Загинув 19 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Порозок, що на Сумщині.

🙏😢💔Щиро співчуваємо рідним та близьким мужнього воїна. Розділяємо цей невимовний біль втрати.

🇺🇦🙏🚔Зустріч траурного кортежу, який буде рухатися через село Чернихівці, відбудеться у Сквері Героїв завтра, 23 лютого, о 13 годині. Після спільної молитви колона вирушить до рідної оселі захисника у село Доброводи, далі – до місцевої церкви Святої Великомучениці Параскеви П’ятниці, де відправлять парастас.

🙏✝️🇺🇦Чин похорону – у вівторок, 24 лютого, об 11 годині.

🇺🇦🙏💔Просимо прийти і віддати належну шану нашому Герою, який поклав на вітар перемоги власне життя.