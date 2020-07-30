У 13 регіонах України не можна послаблювати карантин

Станом на 30 липня тринадцять регіонів України не відповідають необхідним критеріям Міністерства охорони здоров’я для послаблення протиепідемічних заходів. Таким чином, не готовими до послаблення карантину виявилося на три регіони більше, ніж напередодні.

За даними МОЗ, не готові до послаблення карантину:

м. Київ (висока динаміка захворювання 21,44% при нормі у 10%);

Вінницька область (висока динаміка захворювання 21,79% при нормі у 10%);

Волинська область (високий рівень виявлення хвороби 20,88% при нормі 11% та висока динаміка захворювання 18,76% при нормі у 10%);

Житомирська область (високий рівень виявлення хвороби 11,94% при нормі 11% та висока динаміка захворювання 42,90% при нормі у 10%);

Закарпатська область (завантаженість ліжок складає 66,11% при нормі до 50%);

Івано-Франківська область (високий рівень виявлення хвороби 14,20% при нормі 11%);

Львівська область (високий рівень виявлення хвороби 11,09% при нормі 11%);

Рівненська область (високий рівень виявлення хвороби 15,49% при нормі 11% та висока динаміка захворювання 45,36% при нормі у 10%);

Сумська область (висока динаміка захворювання 66,66% при нормі у 10%);

Тернопільська область (високий рівень виявлення хвороби 12,61% при нормі 11% та висока динаміка захворювання 70,98% при нормі у 10%);

Хмельницька область (висока динаміка захворювання 80,16% при нормі у 10%);

Чернівецька область (високий рівень виявлення хвороби 12,27% при нормі 11% та висока динаміка захворювання 33,08% при нормі у 10%);

Чернігівська область (високий рівень виявлення хвороби 11,91% при нормі 11% та висока динаміка захворювання 155,08% при нормі у 10%);

Зазначається, що дані з АР Крим та міста Севастополь відсутні.

Станом на 29 липня у МОЗ називали десять регіонів, яким не дозволяють послаблювати карантин. За добу до цього переліку додали Київ. Зі списку вибула Одеська область, проте додалася Львівська, Сумська та Хмельницька області та також Київ.