Підлітки, які ледь не зарізали одногрупницю у Почаєві, «сядуть» на десять років

16-річну Марію спочатку побили палицями, потім – душили і на завершення уламком скла перерізали горло й залишили вмирати у калюжі крові. На диво, напівжива дівчина згодом опритомніла і, обхопивши рукою жахливі рани на шиї, у темряві дісталася гуртожитку, де перелякана чергова викликала швидку допомогу та поліцію. Це трапилося наприкінці вересня 2018 року, тоді до цієї історії була прикута увага мало не всіх жителів України.

Вони всі троє навчалися в училищі у Почаєві. Однокурсники навіть кажуть, що дружили. От і того вечора купили пляшку горілки і пішли до покинутої будівлі. Алкоголь запивали солодкою водою. На жаль, дівчина пам’ятає не все, проте відтворити повну картину кривавого злочину слідству допомогли самі обвинувачені. Отже, підлітки у скоєному зізналися й розповіли, що продовжували бити та знущатися зі своєї жертви, навіть коли дівчина знепритомніла. А щоби подруга не розповіла про знущання, один із хлопців схопив шийку розбитої пляшки та декілька разів полоснув по горлу.

– Спочатку Денис, зайшовши за спину потерпілої, обхопив правою рукою її шию таким чином, що своїм передпліччям перекрив потерпілій доступ повітря, – йдеться у матеріалах справи. Утримуючи Марію в такому положенні деякий час та не даючи їй можливості вдихнути повітря, він дочекався, що остання знепритомніла та впала на підлогу з цементованим покриттям. Після цього Денис відпустив Марію та наказав Максиму також душити її, щоби вбити. Максим, діючи за вказівкою Дениса, розуміючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, добровільно, без будь-якого примусу, опустився на коліна біля потерпілої, обхопив її шию двома руками, стиснувши органи дихання, перекрив доступ повітря і тримав її у такому положенні до того часу, поки у них не склалося враження про те, що Марія вбита у спосіб удушення, – зазначено у вироку.

Денис, аби переконатися, що дівчина вже не жива, перевірив її пульс, і не почувши його на руці, помацав на шиї, де пульс відчувався, та повідомив про це свому другові. Тоді хлопці вирішили довести умисел до кінця, перерізавши горло потерпілій.

З цією метою, реалізуючи свій злочинний умисел, Денис, використовуючи уламок скла пляшки зеленого кольору, знайдений ним на місці вчинення злочину, тримаючи його в правій руці, почергово наніс три порізи по передній поверхні шиї потерпілої таким чином, що кожний наступний поріз був більшим та глибшим від попереднього, усвідомлюючи, що внаслідок таких дій заподіює смерть потерпілій, – ідеться у матеріалах справи. Після цього, побачивши, що в дівчини почалася кровотеча із вказаних порізів, і вважаючи, що вони виконали усі дії для доведення злочину до кінця, тобто вбили дівчину, хлопці втекли з місця події.

Приблизно за годину в повній темряві Марійка опритомніла. Долаючи страх і біль, піднялася з землі та сама не знає, звідки знайшла в собі сили дійти до студентського гуртожитку. Побачивши у дверях закривавлену та побиту дитину, чергова одразу викликала медиків і правоохоронців. Щоправда, не забула сповістити й коменданта. Життя дівчині було врятовано, відповідно злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від обвинувачених, а саме завдяки своєчасно наданій медичній допомозі (хірургічному втручанню) медичними працівниками, викликаними черговою гуртожитку, розташованого також на території ДНЗ Почаївське ВПУ, неподалік від приміщення, де знаходилась потерпіла, що перебувала у небезпечному для життя стані.

Максим на судовому засіданні вину у вчиненому визнав частково, не заперечуючи події злочину, але не погоджуючись із кваліфікацією. Причиною такого жорстокого поводження з дівчиною, зі слів обвинуваченого, стало те, що вона його спровокувала. У суді хлопець зазначив, що не мав наміру її вбивати, лише хотів налякати. У потерпілої пробачення просив, і вона йому вибачила. Його друг Денис у суді свою вину у вчиненому визнав частково, не заперечував події злочину. Коли друг наказав йому душити Марію, згадував, як поклав руки на її шию, ніби душить. Хоча насправді цього не робив. У цей час Максим знайшов скло, сказав йому забрати руки та тричі порізав шию потерпілої. Після першого порізу крові багато не було, після третього кров стікала на землю, стверджував юнак у суді. І, мовляв, тоді він зупинив товариша, схопивши його за руки, оскільки усвідомив, що відбувається. Він намагався зупинити кров на шиї у потерпілої, затиснувши рану одягом та руками. Суд критично ставиться до показів Максима й Дениса в частині відсутності умислу як на вчинення злочину, так і вчинення його групою осіб, і вважає їх такими, що дані з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Не дивлячись на те, що обвинувачені свою вину у скоєнні інкримінованого їм злочину визнали частково, суд, об`єктивно дослідивши та оцінивши всі зібрані та перевірені у судовому засіданні докази, прийшов до переконання про доведеність обвинувачення обох у скоєнні злочину.

Невдовзі після злочину потерпіла Марія стала учасницею шоу «Один за всіх» на телеканалі СТБ.

В анотації до запису етеру шоу зазначено: до студії проєкту прийшли мати й тітка дівчинки, над якою два тижні тому намагалися вчинити наругу двоє кращих друзів. Внаслідок чого Маші дивом вдалося вижити. Але, як з’ясувалося, замість того, щоби домагатися справедливості в суді, мама постраждалої Маші взяла гроші від родичів одного з підозрюваних. Здоров’я власної дитини мати оцінила в 5000 гривень. Родина Максима – хлопця, який знущався над Машею, після жахаючого випадку запропонувала гроші. Мати жертви вважала, що ці гроші вона витратить на лікування. І аж ніяк не на звільнення від покарання зловмисників. Заяву до поліції вона також не написала. Проте написала розписку, де зазначила, що взяла п’ять тисяч та не має претензій до Максима. І тепер батьки неповнолітніх злочинців запевняють, що дівчина сама чіплялася до хлопчиків. І саме вона у всьому винна. Тоді в етері шоу Марія розповіла, що з Максимом її пов’язують романтичні стосунки і він їй дуже подобається. Дівчина переконувала експертів та глядачів у тому, що образи на хлопця не тримає і дуже хоче, аби його випустили із СІЗО. Незважаючи на те, що різав її саме він. Таку позицію дівчини ведучий Михайло Присяжнюк аргументував тим, що з Максимом вони вступали в інтимні стосунки. Але, на жаль, ніхто з експертів так і не зміг похитнути думку Марії.

Що відомо про потерпілу Марію та хлопців, які намагалися її вбити?

У висновку судово-психіатричного експерта вказано, що комісія прийшла до висновку, що потерпіла народилася в селянській сім`ї 1-ю із 4-х дітей. Батьки разом не проживають, тато періодично навідується. Навчалася в школі-інтернаті у зв`язку з 5-кілометровою відстанню до школи. Закінчила там 9 класів. За місцем навчання характеризується негативно, підліток важкий, із неврівноваженою поведінкою, нестримана у висловлюваннях, заявляла, що не хоче жити, поведінка неадекватно-агресивна, емоційно не стійка, схильна до тютюнопаління, з`являлася в гуртожитку з ознаками алкогольного сп`яніння. Із зневагою ставиться до бабусі, матері, звинувачує їх у тому, що її обмежують у грошах, покупках. Розповіла, що і вдома, і в коледжі під час конфліктів висловлювалась про те, що не хоче жити. Під час проведення експертизи такі думки заперечує. Схильна до обману, особливо в питаннях, що стосуються вчинених з нею протиправних дій, дає протиречиві свідчення.

Обвинувачений Денис навчався в училищі з 1 вересня 2017 року за спеціальністю кухар-кондитер. Мама понад 10 років не займається вихованням сина, матеріально не допомагає, батько перебуває за кордоном, із сином не спілкується, участі у вихованні не бере. Вихованням дитини займалася бабуся. У Максима інша ситуація – в сім`ї хороші стосунки, бійок, сварок немає. Син постійно перебуває під контролем батьків. Навчався в тому ж училищі, що й Марія з Денисом, але за спеціальністю тракторист-машиніст.

6 місяців тривало слідство, понад півтора року справа слухалась у суді, і ось 10 листопада 2020 року обвинуваченим оголосили вирок.

Прокурором інкримінується обвинуваченим вчинення вказаного злочинного діяння, замаху на умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб у стані алкогольного сп`яніння.

Обоє «сядуть» за грати на 10 років. Максима суд зобов’язав відшкодувати на користь держави 580 гривень витрат на лікування потерпілої, таку ж суму заплатить і обвинувачений Денис.

Іванка Біла



