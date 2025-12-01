Андріана Острук — майбутнє Чортківщини: студентка військового інституту вражає відмінними результатами

Чортківська міська рада отримала приємну новину від Житомирського військового інституту імені Корольова, де навчається наша землячка Андріана Острук. У листі начальника інституту йдеться про видатні досягнення цієї молодої та амбіційної студентки, яка не лише відзначається високими результатами у навчанні, але й є справжньою лідеркою та зразковим військовим кадетом.

Андріана зарекомендувала себе як одна з кращих студенток свого факультету, продемонструвавши неабияку наполегливість, старанність та дисциплінованість. В її особі Чортківська громада має справжню гордість, адже вона є прикладом для молоді не тільки своєю відданістю навчанню, а й патріотизмом та прагненням служити своїй країні.

У листі також наголошено, що саме завдяки підтримці громади формується нове покоління освічених, свідомих та патріотичних громадян, які готові стояти на захисті нашої Батьківщини.

Ця новина вкотре підтверджує, що Чортківська земля багата на таланти. Бажаємо Андріані подальших успіхів у навчанні та службі на благо України!