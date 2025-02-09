Хвилина мовчання на честь Олександра БІЛЯШЕВИЧА

Олександр був талановитим юнаком з села Колодне. Після закінчення Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну, він мріяв про мирне життя та творчість.



Але доля розпорядилася інакше – у свої 22 роки Герой став на захист України. Він обрав найважчий напрямок – Донеччину, де точилися найзапекліші бої.



Побратими згадують його як надійного воїна, який попри молодий вік проявляв неабияку мужність та відданість справі. Він не ховався за спини інших, завжди був готовий підставити плече товаришу.



2 грудня 2022 року Олександр загинув у боях за Кліщіївку на Донеччині, захищаючи кожен клаптик української землі від окупантів.



За особисту мужність удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. У глибокій скорботі залишились батьки, які виховали справжнього Героя.

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