9 лютого: на Тернопільщині за добу підтвердили 52 нових випадки COVID-19
❗️52 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 09 лютого 2021 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 1 (чоловік 64 р. Кременецький район м. Почаїв)
🔺одужало – 174 особи
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 490
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 38837 осіб;
🔺одужало – 36460 осіб;
🔺летальних випадків – 554 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10919(10138 одужало, 136 летальних);
– Бережанський район – 1959 (1849 одужало, 20 летальних);
– Борщівський район – 1785 (1695 одужало, 35 летальних);
– Бучацький район – 1380 (1299 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1814 (1758 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1706 (1557 одужало, 34 летальних);
– Збаразький район – 1881 (1838 одужало, 30 летальних);
– Зборівський район – 864 (844 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1212 (1140 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2209 (2093 одужало, 37 летальних);
– Лановецький район – 1007 (947 одужало, 6 летальних);
– Монастириський район – 1382 (1170 одужало, 28 летальних);
– Підволочиський район – 1507 (1453 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 541 (504 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1596 (1463 одужало, 33 летальних);
– Тернопільський район – 3257 (3094 одужало, 41 летальних);
– Чортківський район – 2584 (2430 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1234 (1188 одужало, 23 летальних).
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (16 осіб)
⭕️Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани – 5
⭕️Борщівський район (8 осіб):
• смт Скала-Подільська – 7
• с. Озеряни – 1
⭕️Бучацький район (2 особи):
• с. Бариш – 1
• с. Космирин – 1
⭕️Гусятинський район (2 особи):
• м. Копичинці – 1
• с. Хлопівка – 1
⭕️Заліщицький район (0 осіб)
⭕️Збаразький район (0 осіб)
⭕️Зборівський район (0 осіб)
⭕️Козівський район (0 осіб)
⭕️Кременецький район (1 особа):
• м. Почаїв – 1
⭕️Лановецький район (1 особа):
• м. Ланівці – 1
⭕️Монастириський район (0 осіб)
⭕️Підволочиський район (0 осіб)
⭕️Підгаєцький район (0 осіб)
⭕️Теребовлянський район (4 особи):
• м. Теребовля – 3
• с. Мшанець – 1
⭕️Тернопільський район (1 особа):
• с. Івачів Горішній – 1
⭕️Чортківський район (12 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Нагірянка – 3
• с. Улашківці – 1
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Шманьківчики – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Капустинці – 1
⭕️Шумський район (0 осіб)