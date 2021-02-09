9 лютого: на Тернопільщині за добу підтвердили 52 нових випадки COVID-19

❗️52 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 09 лютого 2021 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 1 (чоловік 64 р. Кременецький район м. Почаїв)

🔺одужало – 174 особи

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 490

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 38837 осіб;

🔺одужало – 36460 осіб;

🔺летальних випадків – 554 (3 випадки жителі інших областей).

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 10919(10138 одужало, 136 летальних);

– Бережанський район – 1959 (1849 одужало, 20 летальних);

– Борщівський район – 1785 (1695 одужало, 35 летальних);

– Бучацький район – 1380 (1299 одужало, 19 летальних);

– Гусятинський район – 1814 (1758 одужало, 28 летальних);

– Заліщицький район – 1706 (1557 одужало, 34 летальних);

– Збаразький район – 1881 (1838 одужало, 30 летальних);

– Зборівський район – 864 (844 одужало, 12 летальних);

– Козівський район – 1212 (1140 одужало, 9 летальних);

– Кременецький район – 2209 (2093 одужало, 37 летальних);

– Лановецький район – 1007 (947 одужало, 6 летальних);

– Монастириський район – 1382 (1170 одужало, 28 летальних);

– Підволочиський район – 1507 (1453 одужало, 19 летальних);

– Підгаєцький район – 541 (504 одужало, 3 летальних);

– Теребовлянський район – 1596 (1463 одужало, 33 летальних);

– Тернопільський район – 3257 (3094 одужало, 41 летальних);

– Чортківський район – 2584 (2430 одужало, 38 летальних);

– Шумський район – 1234 (1188 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (16 осіб)

⭕️Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 5

⭕️Борщівський район (8 осіб):

• смт Скала-Подільська – 7

• с. Озеряни – 1

⭕️Бучацький район (2 особи):

• с. Бариш – 1

• с. Космирин – 1

⭕️Гусятинський район (2 особи):

• м. Копичинці – 1

• с. Хлопівка – 1

⭕️Заліщицький район (0 осіб)

⭕️Збаразький район (0 осіб)

⭕️Зборівський район (0 осіб)

⭕️Козівський район (0 осіб)

⭕️Кременецький район (1 особа):

• м. Почаїв – 1

⭕️Лановецький район (1 особа):

• м. Ланівці – 1

⭕️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (0 осіб)

⭕️Підгаєцький район (0 осіб)

⭕️Теребовлянський район (4 особи):

• м. Теребовля – 3

• с. Мшанець – 1

⭕️Тернопільський район (1 особа):

• с. Івачів Горішній – 1

⭕️Чортківський район (12 осіб):

• м. Чортків – 4

• с. Нагірянка – 3

• с. Улашківці – 1

• с. Великі Чорнокінці – 1

• с. Шманьківчики – 1

• с. Ягільниця – 1

• с. Капустинці – 1

⭕️Шумський район (0 осіб)