«Славуньку мій! Як я довго на тебе чекала», – голосила бабуся загиблого воїна Ярослава Гульки під час зустрічі траурної процесії

Великогаївська громада у неділю, 9 лютого, на колінах зустріла загиблого воїна-Героя Ярослава Гульку із с. Баворів, який майже два роки вважався зниклим безвісти, повідомляють у селищній раді.

Старший матрос Ярослав Гулька поповнив лави Збройних сил України у березні 2022. Більше року захищав рідну землю від загарбника, а у квітні 2023 рідні отримали сумну звістку – Ярослав зник безвісти. Весь цей час мама, брат, бабуся і вся велика родина щиро молилися та щиро вірили, що станеться диво, і Ярослав повернеться.

Дуже довгою була остання дорога додому нашого захисника. Рік і десять місяців невідомості і днями рідні отримали звістку, що Ярослава не стало ще у квітні 2023. Він загинув 20 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині, в районі села Новобахмутівка Покровського району.

Ярослав був вірним військовій присязі та рідній Україні до останнього подиху. Захиснику назавжди 34… Ще стільки не встиг! Життя в одну мить обірвала війна…

Сьогодні сотні жителів Великогаївської громади вийшли на вулиці сіл, щоб віддати шану воїну та провести востаннє до рідного дому.

Тіло на руках несли однокласники, односельчани та друзі, а біля воріт зустріла бабуся, яка слізно голосила, бо до останнього вірила, що онук повернеться додому живим.

Вічна слава і світла памʼять Герою Ярославу. Щирі співчуття рідним…