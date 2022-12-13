На війні загинув син екс-мера Тернополя

На війні загинув працівник управління соціальної політики Тернопільської міської ради Михайло Левків. Про це повідомив начальник цього управління Володимир Сулима.

Чоловіку було 37 років. Уклав контракт зі збройними силами 25 лютого 2022 року.

“Михайло був спокійний, виконавчий. Я можу тільки його позитивно характеризувати, як працівника. Він пішов на війну на початку повномасштабного вторгнення. Михайло Левків працював в управління соціальної політики з 2015 року”, – каже Сулима.

“Він не міг вчинити по-іншому. Любов до України в нього була закладена на генетичному рівні. Його батько Богдан Євгенович Левків був одним з лідерів боротьби за незалежність у 80-х початку 90-х років ХХ століття на Тернопіллі”, – йдеться у повідомленні міської ради.

Нагадаємо, батько загиблого Михайла Левківа – Богдан Левків був мером Тернополя з 2002 по 2006 роки. Він помер 25 листопада 2021 року.