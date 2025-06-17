Сьогодні під час чергової сесії обласної ради 62 Героям з Тернопільщини присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно:

Антонюку Юрію Володимировичу Бартківу Євгену Євгеновичу Божку Андрію Михайловичу Буртаку Володимиру Миколайовичу Вальчишину Богдану Богдановичу Волочію Івану Миколайовичу Ганджусю Сергію Петровичу Гарбузу Олексію Степановичу Гаху Роману Васильовичу Годі Юрію Євгеновичу Грицюку Олександру Григоровичу Грищуку Сергію Володимировичу Дацюку Олександру Івановичу Дзюмі Андрію Івановичу Дідуху Володимиру Васильовичу Жебелюку Ярославу Петровичу Іванюку Андрію Васильовичу Іванюку Володимиру Володимировичу Квачу Оресту Арсеновичу Кляштофорському Володимиру Івановичу Ковальському Володимиру Івановичу Ковалю Михайлу Олеговичу Комареницю Ростиславу Євгеновичу Костюкевичу Юрію Петровичу Костюку Анатолію Володимировичу Крушельницькому Михайлу Івановичу Лахвацькому Івану Олексійовичу Левківу Михайлу Богдановичу Липовому Вадиму Петровичу Луцику Андрію Романовичу Матичаку Віталію Володимировичу Матіяшу Ярославу Володимировичу Мирончуку Віктору Павловичу Михайлюку Олегу Олександровичу Михну Максиму Івановичу Мусію Роману Антоновичу Ніколайчуку Аліку Михайловичу Ожоганичу Юрію Івановичу Омельчуку Володимиру Володимировичу Петрунеку Івану Васильовичу Питаку Володимиру Теодоровичу Пушкіну Юрію Георгійовичу Рижкову Андрію Андрійовичу Рудику Володимиру Володимировичу Семенишину Івану Володимировичу Сеньківу Владиславу Олеговичу Соколовському Олексію Володимировичу Степулі Руслану Івановичу Тихолізу Юрію Павловичу Урбанському Миколі Васильовичу Філю Олександру Олеговичу Хатмулліну Едуарду Васильовичу Хорощаку Сергію Михайловичу Цьоні Івану Романовичу Череватому Ярославу Миколайовичу Чорному Володимиру Миколайовичу Чорпіті Олександру Олександровичу Чурі Сергію Васильовичу Швецю Ярославу Степановичу Шмируку Валентину Ярославовичу Юрківу Андрію Миколайовичу Яременюку Сергію Дмитровичу.

Кожне ім’я в цьому списку — символ мужності, самопожертви й незламності.

Вічна памʼять та шана Героям, які загинули в боротьбі за незалежність України!