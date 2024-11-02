Причиною отруєння дітей на Тернопільщині стала бліда поганка

Причиною отруєння восьми дітей з багатодітної родини з Тернопільщини стала бліда поганка. За життя пацієнтів віком від 2 до 17 років зараз борються львівські і київські лікарі. Найменшій дитині, якій всього 2 роки і 8 місяців, цієї ночі пересадили печінку. Це був єдиний вихід для порятунку дитини.

Діти потрапили до реанімації 30 жовтня: семеро дітей – з багатодітної родини, ще одна дитина гостювала у цій родині. З Тернопільської обласної дитячої лікарні двох дітей відправили до львівської лікарні св. Миколая, ще п’ятьох – до столичного «Охматдиту». Мама і однорічна дитина перебувають у задовільному стані. Господар родини, який збирав гриби, також у важкому стані в лікарні.

Як повідомив ZAXID.NET лікар-анестезіолог львівської дитячої лікарні св. Миколая Денис Сурков, причиною отруєння дітей стала бліда поганка. І цього року це не єдиний випадок: нещодавно від отруєння блідою поганкою померла 14-річна дитина з Львівщини.

Серед дітей, яких госпіталізували до Львова, у найважчому стані перебувала дитина, якій ще не має й трьох років. У неї лікарі діагностували глибоку печінкову недостатність. Урятувати її могла лише трансплантація печінки, яку провели цієї ночі. Лікарі наразі відмовляються давати коментарі, хочуть дочекатися результату пересадки.

Додамо, що за фактом масового отруєння дітей грибами правоохоронці Тернопільщини відкрили провадження через злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає до пʼяти років позбавлення волі.