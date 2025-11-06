На війні загинув захисник Петро Колодрубський з Тернопільщини

І ще одна трагічна звістка про смерть українського воїна надійшла сьогодні до Мельнице-Подільської територіальної громади… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

З сумом повідомляємо, що 1 листопада 2025 року у м. Павлоград Дніпропетровської області, перестало битись серце капітана КОЛОДРУБСЬКОГО ПЕТРА ІВАНОВИЧА, 1966 року народження, жителя села Устя, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!