Фермер із Херсонщини релокував бізнес на Тернопільщину і за 3 роки збудував 40 теплиць

Едуард Мальченко вирощує овочі в теплиці та у відкритому ґрунті. До початку вторгнення він розвивав свій бізнес в м. Каховка Херсонської обл. Далі фермер змушений був релокувати виробництво і зараз він є співзасновником та директором компанії ТОВ «Поділля Овочі» на Тернопільщині.

На новому місці за 3 роки роботи фермер звів 40 теплиць та додатково вирощує овочі на 12 га землі. В рамках курсу для ветеранів війни «Фермерство з нуля» освітньої ініціативи Go2Agro він дав поради тим, хто прагне побудувати тепличний бізнес. А ми коротко розкажемо про те, якою має бути сучасна теплиця, які технології використовуються для її опалення і скільки коштує вхід в тепличний бізнес.

Про оптимальні розміри теплиць

Перші конструкції, які будував Едуард — це великі аркові теплиці з круглих металевих труб (діаметром 50 мм для арок, 40 мм і 32 мм — для внутрішнього каркасу).

«Матеріал конструкції (кругла труба, профільна чи дерево) суттєво не впливає на функціональність. Але все ж металеві конструкції довговічні – вони розраховані щонайменше на 20 років експлуатації. Для підтримки достатньо змінювати плівку кожні 7 років та оновлювати фарбування», — зауважує він.

Теплиця аркового типу мала важливу конструктивну перевагу: бічні клапани висотою 2 м від підлоги до поперечної балки, на яку кріпилися дроти для підтримки рослин. Такі клапани забезпечували безперешкодний в’їзд трактора для обробітку ґрунту та вивезення продукції.

Будівництво теплиць на Тернопільщині

«Оптимальний розмір теплиці — 10х50 м. Менші розміри, наприклад 10х25, не є ефективними», — зауважив тепличник.

Теплиці обладнані подвійною плівкою: зовнішній шар товщиною 150 мікронів натягнутий менш щільно, внутрішній – щільніше. Між шарами за допомогою вентилятора створюється повітряна подушка 20-30 см, яка забезпечує додаткову теплоізоляцію. Така конструкція є найефективнішим рішенням для плівкових теплиць.

На момент релокації його господарство мало 6 таких теплиць загальною площею 0,3 га, планувалося розширення до 1 га з встановленням опалення.

Едуард використовує плівку товщиною 150 мікронів. Каже, що це мінімальна рекомендована товщина для теплиць. Існують плівки товщиною 200 і 250 мікронів. Але з його досвіду, ефективніше використовувати дві плівки по 150 мікронів з повітряним прошарком всередині, ніж одну товщиною 250 мікронів.

«Різниця в температурі між теплицями з різною товщиною плівки незначна — близько 1-1,5°C. З погляду витрат на паливо ця різниця не суттєва»

Етапи будівництва теплиці

Релокувавшись на Тернопільщину Едуард почав справу з нуля, з новими кліматичними умовами та ґрунтами. На ділянці, яку йому надали друзі, він почав вирощувати цибулю та салати. Паралельно зводив теплиці.

«Ми обрали цю ділянку для теплиць через кілька переваг: рівна площа (що рідкість для Тернопільщини), близькість до промислової зони з доступом до електрики та води. На території знайшли стару жомову яму та радянську свердловину, яку зберегли, хоч нею й не користувалися. Тому встановили насос, очистили яму, засипали її сумішшю піску з черепашником з місцевих кар’єрів та застелили плівкою», — каже він.

На відміну від Херсонської області, де використовують круглі труби для арок, на Тернопільщині він будував теплиці з профільованих труб:

Арка: профіль 60х40 мм, товщина 2 мм;

Поздовжні елементи: 50х30 мм;

Поперечні елементи: 50х30 мм;

Верхні підтримуючі елементи для шпалери: 20х30 мм.

«Перехід на профільні труби замість круглих обумовлений місцевими традиціями та нижчою вартістю. Товщина стінки 2 мм оптимальна — менша недостатня, більша — недоцільна. За 3 роки експлуатації конструкція довела свою надійність — витримує і снігове навантаження, і вагу рослин», — пояснює фермер.

За наявності всіх матеріалів монтаж однієї теплиці займає 3 дні. Процес будівництва включав 5 етапів:

1. Зварювання арок з 16-метрових труб (це дуже важливий момент на який варто звернути максимальну увагу)

2. Ґрунтування

3. Фарбування

4. Зачищення зовнішньої сторони арок до ідеально гладкої поверхні (для запобігання пошкодження плівки)

5. Натягування плівки

Щодо плівки: наразі використовували плівку грецького виробництва, знову ж товщиною 150 мікронів. Технологія натяжки — двохшарова з повітряною подушкою, як і робили на Херсонщині. При такій технології спеціальні покриття (антикрапля, антиконденсат) менш важливі, оскільки конденсат природно стікає по вигнутій поверхні. Та й взагалі Едуард каже, що не варто переплачувати за ефект антикраплі, адже не бачить від нього ефекту.

Теплиці ТОВ «Поділля овочі»

Щодо клапана, то у новіших моделях теплиць їх зменшили, залишивши доступ лише через розширені двері. Це рішення спрямоване на покращення теплоізоляції – менші клапани щільніше прилягають до конструкції, зменшуючи тепловтрати. Це особливо важливо при опаленні теплиці в зимовий період. Вентиляційні клапани в нових теплицях розташовані з обох боків — відкривається лише верхня частина. Управління здійснюється вручну за допомогою мотузки — підійматися вранці та опускається ввечері.

Розташування теплиці

Важливим є розташування теплиці: вона має бути орієнтована по лінії захід-схід. Це забезпечує максимальне використання сонячного світла та мінімізує утворення тіні.

«Якщо у вас одна теплиця, то це не так критично, але уявіть 40 теплиць. При сході сонця тінь утворюється з правого боку. Протягом 2 годин (приблизно з 7:00 до 9:00) рядок рослин у сусідній теплиці буде затінений, що впливає на врожайність — там плоди будуть меншими й не такими якісними», — пояснює фермер.

Цей принцип орієнтації важливий і для висадки розсади у відкритий ґрунт, але лише якщо використовується шпалерна система. Для рослин, що стеляться по землі, орієнтація не має значення.

Вартість теплиць

Едуард Мальченко розповідає, що у 2022 р. вартість базової теплиці становила 230 000 грн при ціні металу 38 000 грн/т. У 2023 р. ціна металу зросла до 52 000 грн/т, а зараз (2025 р.) становить 56 000 грн/т. Плівка з початку 2024 р. подорожчала на 10-15%. Встановлення теплиці розміром 10х50 м сьогодні коштує $3/м2. Тобто робота з монтажу однієї теплиці обійдеться у $1500.

Існує також модифікація теплиць з підвищеною висотою (на 1,5-2 м) та вертикальними стінками. Між арками встановлюються жолоби для відведення води від дощу та талого снігу. Такі теплиці можна встановлювати суцільним масивом від 0,2 до 1 га. Вартість становить $23/м2 через: більшу кількість металу, наявність водовідвідних жолобів та вищу вартість робіт ($6/м2).

Перевагами такої конструкції є:

менші тепловтрати через меншу кількість зовнішніх стін;

більша висота (до 6 м порівняно з 4,3-4,4 м);

стабільніший мікроклімат завдяки повільнішому нагріванню та охолодженню;

менші температурні перепади, що зменшує стрес для рослин;

Є й дорожчі варіанти. Наприклад, Едуард відвідав лісове господарство у Львові, де встановлені італійські теплиці для вирощування саджанців хвойних дерев. Їхня вартість становить $35-40/м2.

Інфобук Агробізнес України 2023/24 Завантажуйте та дізнавайтесь, як агробізнес трансформується в умовах війни

Ці теплиці обладнані:

автоматичною затіняючою сіткою;

автоматичною системою поливу;

надувною плівкою;

герметичними вхідними воротами;

верхнім провітрюванням.

Захист теплиці від вітрів

Найважливіше в конструкції теплиці — захист від вітру. Особливо це стосується фронтальної та бокової частин, де вітер не повинен потрапляти під плівку, бо може створити ефект вітрила.

Щоб захистити теплицю від вітрів, її конструкція формується таким чином — металеву арку вигинають вигиначем труб. Знизу до арки приварюють опорну пластину розміром 20х20 см. Ця пластина встановлюється в яму глибиною близько 1 м і засипається ґрунтом. Цього достатньо для надійної фіксації теплиці. Плівка, якою покривають теплицю, також закопується в землю на глибину 30 см.

«У Херсоні дуже сильні вітри, тому теплиці можуть злетіти, якщо їх неправильно встановити. Саме тому монтаж має виконувати досвідчена бригада, яка встановила вже не одну теплицю. Краще заплатити дорожче, ніж пробувати встановлювати самостійно», — наголошує Едуард Мальченко.

Підсумовуючи розмову з паном Едуардом, можна сказати, що тепличний бізнес в Україні залишається перспективним навіть в умовах війни, проте вимагає виваженого підходу до інвестицій та технологічних рішень. Оптимальним варіантом для українських реалій є плівкові теплиці з металевим каркасом, які поєднують відносно невисоку вартість та швидку окупність з достатньою надійністю. При цьому ключовими факторами успіху є правильне проєктування, якісний монтаж та продумана система опалення й поливу. Досвід релокації Едуарда Мальченка з Херсонщини на Тернопільщину також демонструє, що при грамотному підході тепличне господарство можна успішно адаптувати до різних кліматичних умов.

© Єлизавета Кудиненко, Юлія Маковей, Kurkul.com