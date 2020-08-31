14:31 | 31.08.2020
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Новини Тернополя 

Тетяна Радецька із Тернопільського району вишила для церкви Хресну дорогу (фото)

Irena 0 Views Прокоментуй!
Днями у церкві Покрови Пресвятої Богородиці с. Чернелів-Руський Тернопільського району о. Іван Гавліч освятив Хресну дорогу, яку вишила власноруч Радецька Тетяна.
 
Про це у соцмерех повідомила односельчанка Людмила Шмигельська.
  • Усі парафіяни щиро вдячні за пожертву для храму. Нехай щира любов дарує тобі сили й натхнення для звершення благих діянь. А всі твої молитви будуть почуті, кожен день у твої двері стукає щастя, а твоя натура завжди залишається милосердною…

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