Тетяна Радецька із Тернопільського району вишила для церкви Хресну дорогу (фото)

Днями у церкві Покрови Пресвятої Богородиці с. Чернелів-Руський Тернопільського району о. Іван Гавліч освятив Хресну дорогу, яку вишила власноруч Радецька Тетяна.

Про це у соцмерех повідомила односельчанка Людмила Шмигельська.

Усі парафіяни щиро вдячні за пожертву для храму. Нехай щира любов дарує тобі сили й натхнення для звершення благих діянь. А всі твої молитви будуть почуті, кожен день у твої двері стукає щастя, а твоя натура завжди залишається милосердною…