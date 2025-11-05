Війна забрала життя молодого захисника Івана Ливицького з Тернопільщини

У Бучацьку громаду надійшло сповіщення про те, що безжальна війна знову забрала життя нашого захисника.

18 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Любимівка Курської області, виконуючи обов’язок військової служби під час штурмових дій, загинув старший солдат, стрілець 2 штурмового спеціалізованого відділення Іван ЛИВИЦЬКИЙ, 1989 року народження, житель села Осівці, повідомляють у міській раді.

Висловлюємо щирі слова скорботи та співчуття рідним, близьким і друзям полеглого захисника. Нехай світла пам’ять про Івана Ливицького, який віддав своє життя за незалежність і свободу України, назавжди залишиться у серцях земляків. Вічна шана та вдячність Герою! Герої не вмирають…