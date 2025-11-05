ТСК розглянула неправомірні дії в Тернопільському ТЦК

4 листопада 2025 року на засіданні Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (ТСК) було детально проаналізовано питання застосування неправомірних дій посадовими особами Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) стосовно громадян України. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Комісія, яку очолює народний депутат, відзначила, що у ході перевірки виявлено низку фактів, які потребують глибшого розслідування. Вона готує конкретні пропозиції та висновки з метою підвищення ефективності роботи Рада оборони Тернопільської області і посилення взаємодії між усіма складовими сил безпеки й оборони.

«Сьогодні ми ретельно розглянули надзвичайно важливе питання щодо застосування неправомірних дій посадовими особами обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Тернопільській області стосовно громадян України. … Ми дійшли спільного розуміння: взаємодія має бути більш злагодженою й результативною», — йдеться у дописі Михайла Цимбалюка.

Депутат також подякував Збройні Сили України, усім силам оборони та Національна поліція України за стійкість, професіоналізм і оперативну реакцію на виявлені порушення, наголосивши, що поліція сьогодні також знаходиться в стані війни.

Нагадаємо, що раніше в медіапросторі з’явилися повідомлення про ймовірні факти порушень у діяльності ТЦК та СП, зокрема щодо мобілізаційних процесів.

Наразі триває збір документів і пояснень. За результатами буде розроблено дорожню карту реформування центру комплектування та соціальної підтримки.