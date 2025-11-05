Девʼять місяців шукають жінку, яка пропала на Тернопільщині

Увага! Розшук!

Тернопільським районним управлінням поліції ГУНП в Тернопільській області проводяться заходи щодо встановлення місця перебування громадянки Замостяник Марії Михайлівни, 08 червня 1962 року народження, жительки села Литвинів, Підгаєцького району, Тернопільської області.

Згідно з наявною інформацією, у лютому 2025 року вказана громадянка перебувала на лікуванні у КНП “Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня” Тернопільської обласної ради. На даний час місце її перебування невідоме.

За інформацією рідних, жінка страждає на психічне захворювання (шизофренію).

У разі отримання будь-яких відомостей про можливе місце знаходження розшукуваної, просимо негайно повідомити чергову частину Тернопільського районного управління поліції

за телефоном: (0352) 27-11-70 або 102.