У Тернополі відкрили рекрутинговий центр 50-ї артилерійської бригади

У Тернополі запрацював рекрутинговий центр 50-ї окремої артилерійської бригади. Участь у відкритті взяли військовослужбовці підрозділу, представники громадськості та журналісти.

Новий центр покликаний допомогти охочим долучитися до служби: тут можна отримати консультацію, визначитися з напрямком та пройти супровід на всіх етапах — від першого звернення до підписання контракту або мобілізації.

У бригаді наголошують, що працюють безпосередньо з кандидатами, без залучення територіальних центрів комплектування. Охочим допомагають обрати посаду відповідно до їхніх навичок і досвіду — від тилових напрямків і логістики до бойових спеціальностей.

Рекрутинговий центр працює у Тернополі на бульварі Тараса Шевченка, 19 (вхід з двору). Також отримати інформацію можна за телефоном: 067 007 51 77.