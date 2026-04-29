У Тернополі 15-річній школярці оголосили підозру у замаху на вбивство однокласниці

Під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Тернопільської обласної прокуратури 15-річній учениці однієї зі шкіл міста повідомлено про підозру у вчиненні замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Підозру підписав керівник обласної прокуратури Віталій Панченко.

За даними слідства, інцидент стався 27 квітня 2026 року. Учениця 9 класу чекала однокласницю біля під’їзду її будинку. Коли потерпіла підійшла, між дівчатами стався конфлікт, у ході якого підозрювана завдала кілька ударів ножем.

Під час одного з ударів уламок леза залишився в тілі потерпілої. Дівчину було госпіталізовано, наразі її стан стабільний, загрози життю немає.

Правоохоронці затримали нападницю. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Мотиви вчинку встановлюються. Слідство перевіряє одну з версій — можливий булінг з боку однокласниці. У разі підтвердження цій обставині буде надано відповідну правову оцінку.

Досудове розслідування здійснюють ювенальні слідчі ГУНП в Тернопільській області.

У прокуратурі закликають батьків і педагогів приділяти більше уваги конфліктам між дітьми та своєчасно реагувати на випадки цькування, щоб запобігати подібним ситуаціям.