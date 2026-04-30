Жителька Тернопільщини втратила понад 30 тисяч гривень через фейкову «безпечну доставку»

20-річна жителька одного із сіл Чортківського району стала жертвою інтернет-шахрайства під час продажу гітари.

Як повідомили у Національна поліція України, дівчина розмістила оголошення про продаж музичного інструмента на онлайн-платформі. Згодом із нею зв’язався невідомий, який представився покупцем і запропонував оформити доставку товару.

Для цього він надіслав посилання, що імітувало сервіс «безпечної доставки». Перейшовши за ним, потерпіла ввела персональні дані, реквізити банківської картки та код підтвердження з SMS.

Після цього з її рахунку зникли 30 702 гривні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінальний кодекс України. Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

❗ Як уберегтися від шахрайства

Поліцейські закликають дотримуватися базових правил безпеки:

оформлювати «безпечну доставку» лише через офіційні сайти або застосунки

не переходити за підозрілими посиланнями з месенджерів

не вводити банківські дані на сторонніх ресурсах

не повідомляти нікому коди підтвердження з SMS

У разі шахрайства або підозрілих операцій необхідно негайно звертатися до поліції за номером 102.