За незаконне зберігання наркотиків у великих розмірах перед судом постане відомий тернопільський підприємець

Слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Тернополя, якого обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних і психотропних речовин без мети збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України).



У ході документування злочинної діяльності правоохоронці встановили, що фігурант незаконно придбав наркотичний засіб, який є подрібненим листям рослин Mitragyna speciosa (кратом), а також особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, а саме плодові тіла грибів, що містять псилоцин. Зберігав заборонені речовини чоловік за місцем свого проживання.



Схему незаконного обігу наркотичних речовин викрили правоохоронці у Тернополі під час проведення спеціальної операції «Рубікон». Оперативники сектору боротьби з наркозлочинністю Тернопільського районного управління поліції спільно зі слідчими та іншими оперативними підрозділами провели санкціонований обшук у помешканні тернополянина 1965 року народження.



Під час слідчих дій поліцейські вилучили наркотичні та психотропні речовини, які скерували на експертні дослідження. Висновки експертиз підтвердили їх заборонений обіг та належність до наркотичних і психотропних засобів у великих розмірах.



Досудове розслідування завершено. Зібравши достатньо доказів, слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Санкція інкримінованої статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.







