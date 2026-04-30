На війні загинув молодий захисник Петро Ставничий з Тернопільщини

Захищаючи Україну, загинув наш земляк, уродженець Яблунова Ставничий Петро Степанович, 17 червня 1990 року народження. Повідомляють в Копичинецькій міськраді.

Петро працював навідником 2 відділення 1 взводу 2 роти протитанкових ракетних комплексів військової частини А5223. Вірний військовій присязі, Петро мужньо виконував свій обов’язок перед Батьківщиною і стояв на захисті незалежної України та її людей.

25 квітня 2026 року поблизу населеного пункту Івот Сумської області життя Героя обірвалося внаслідок удару ворожого FPV-дрона.

Відвага, самопожертва та незламний дух Героя назавжди залишаться в нашій пам’яті. Він віддав найдорожче, власне життя, за наше майбутнє.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і Царство Небесне Герою України 🇺🇦