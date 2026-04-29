У Києві БПЛА влучив у будинок від «Креатор-Буд»: що відомо про наслідки

У вівторок, 28 квітня, під час ворожої атаки безпілотників зафіксовано влучання БПЛА у житловий комплекс Creator City, який зводить компанія «Креатор-Буд». Про це повідомив засновник та голова ради директорів компанії Ігор Гуда.

За його словами, удар припав на другий будинок комплексу, який наразі перебуває на етапі будівництва.

«Вчора, 28 квітня була непроста ситуація в Creator City — зафіксовано влучання БПЛА в 2-й будинок, який будується. Головне — без жертв», — зазначив Ігор Гуда.

У компанії наголошують, що монолітні конструкції будівлі не постраждали. Завдяки якісно виконаним роботам і дотриманню будівельних стандартів основні несучі елементи витримали удар.

Водночас вибухова хвиля спричинила певні пошкодження:

у першому будинку — незначно пошкоджено частину вікон та фасадних елементів;

у другому будинку — частково пошкоджено покрівлю, фасад та вікна.

«Монолітні конструкції 2-го будинку не зазнали пошкоджень завдяки професійно виконаним роботам та високій якості будівництва», — підкреслили в компанії.

Попри інцидент, забудовник заявляє про швидке відновлення робіт. Будівництво другого будинку відновлюється вже сьогодні та триватиме у запланованому темпі.

«У такі моменти особливо розумієш цінність якості будівництва — коли вона витримує навіть такі випробування. Компанія “Креатор-Буд” зробить все можливе, щоб зберегти темпи будівництва та вчасно здати будинок», — додав Ігор Гуда.

Жертв унаслідок атаки немає.