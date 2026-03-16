На Тернопільщині 22-річний молодик врізався в бетонну огорожу

15 березня до реанімаційного відділення Гусятинської лікарні потрапив 22-річний житель Чортківського району після дорожньо-транспортної пригоди.

За інформацією поліції, водій автомобіля Mercedes Benz Vito не впорався з керуванням і допустив наїзд на бетонну огорожу у місті Гусятин.

Наразі потерпілий перебуває під наглядом медиків, обставини ДТП з’ясовують слідчі. Поліція нагадує водіям про дотримання правил дорожнього руху та обережність на дорозі.