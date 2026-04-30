Щеплення з бонусом: у Чорткові дітей заохочують сертифікатами в басейн

У Чортківській громаді з 27 квітня по 1 травня проходить Всесвітній тиждень імунізації. За перші три дні кампанії щеплення вже отримали 73 дитини.

Вакцинацію проводять у Чортківському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Усі діти віком до 16 років, які вакцинуються протягом цього періоду, отримують додатковий бонус — сертифікат на безкоштовне відвідування басейну.

Подарунки надає розважально-оздоровчий комплекс Магніт.

Медики наголошують: вакцинація — це не лише захист від небезпечних хвороб, а й відповідальність батьків за здоров’я дітей.

Кампанія триватиме до 1 травня включно.