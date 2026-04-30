Частина Тернополя без води через аварію

У Тернополі через аварію на водомережі у мікрорайоні «Східний» тимчасово припинили водопостачання на кількох вулицях.

За інформацією комунальників, орієнтовно до 20:00 без води залишаються:

вул. Польова

вул. Деповська

вул. Татарська

вул. Антіна Манастирського

вул. Миколи Пирогова

вул. Степана Шагайди

пров. Дівочий

У КП «Тернопільводоканал» повідомили, що аварійно-ремонтні роботи вже тривають. Водопостачання обіцяють відновити після їх завершення.