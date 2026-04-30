09:46 | 30.04.2026
Частина Тернополя без води через аварію

У Тернополі через аварію на водомережі у мікрорайоні «Східний» тимчасово припинили водопостачання на кількох вулицях.

За інформацією комунальників, орієнтовно до 20:00 без води залишаються:

  • вул. Польова
  • вул. Деповська
  • вул. Татарська
  • вул. Антіна Манастирського
  • вул. Миколи Пирогова
  • вул. Степана Шагайди
  • пров. Дівочий

У КП «Тернопільводоканал» повідомили, що аварійно-ремонтні роботи вже тривають. Водопостачання обіцяють відновити після їх завершення.

