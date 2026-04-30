Частина Тернополя без води через аварію
У Тернополі через аварію на водомережі у мікрорайоні «Східний» тимчасово припинили водопостачання на кількох вулицях.
За інформацією комунальників, орієнтовно до 20:00 без води залишаються:
- вул. Польова
- вул. Деповська
- вул. Татарська
- вул. Антіна Манастирського
- вул. Миколи Пирогова
- вул. Степана Шагайди
- пров. Дівочий
У КП «Тернопільводоканал» повідомили, що аварійно-ремонтні роботи вже тривають. Водопостачання обіцяють відновити після їх завершення.