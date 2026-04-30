У Чорткові в ЦНАПі можна оформити або продовжити відстрочку від мобілізації

У Центрі надання адміністративних послуг Чортківської міської ради продовжують прийом громадян для оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.

Як повідомляють у ЦНАПі, частина відстрочок продовжується автоматично — без особистого звернення. Це стосується категорій, дані про які підтверджуються через державні реєстри або залишаються незмінними. Зокрема, йдеться про:

осіб з інвалідністю

багатодітних батьків

студентів та науковців

осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю

Водночас уже доступне оформлення дев’яти типів відстрочок через мобільний застосунок Резерв+. Перелік таких послуг поступово розширюється.

Якщо ж певний тип відстрочки ще не цифровізований або громадянин не користується смартфоном, він може звернутися безпосередньо до ЦНАПу.

❗ Прийом здійснюється за талонами в порядку черги та виключно при особистому зверненні.

Які документи потрібні:

паспорт громадянина України

РНОКПП

контактний номер телефону та електронна пошта

військово-обліковий документ

документи, що підтверджують право на відстрочку