У Чорткові в ЦНАПі можна оформити або продовжити відстрочку від мобілізації

У Центрі надання адміністративних послуг Чортківської міської ради продовжують прийом громадян для оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.

Як повідомляють у ЦНАПі, частина відстрочок продовжується автоматично — без особистого звернення. Це стосується категорій, дані про які підтверджуються через державні реєстри або залишаються незмінними. Зокрема, йдеться про:

  • осіб з інвалідністю
  • багатодітних батьків
  • студентів та науковців
  • осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю

Водночас уже доступне оформлення дев’яти типів відстрочок через мобільний застосунок Резерв+. Перелік таких послуг поступово розширюється.

Якщо ж певний тип відстрочки ще не цифровізований або громадянин не користується смартфоном, він може звернутися безпосередньо до ЦНАПу.

❗ Прийом здійснюється за талонами в порядку черги та виключно при особистому зверненні.

Які документи потрібні:

  • паспорт громадянина України
  • РНОКПП
  • контактний номер телефону та електронна пошта
  • військово-обліковий документ
  • документи, що підтверджують право на відстрочку

