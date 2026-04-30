У Чорткові в ЦНАПі можна оформити або продовжити відстрочку від мобілізації
У Центрі надання адміністративних послуг Чортківської міської ради продовжують прийом громадян для оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.
Як повідомляють у ЦНАПі, частина відстрочок продовжується автоматично — без особистого звернення. Це стосується категорій, дані про які підтверджуються через державні реєстри або залишаються незмінними. Зокрема, йдеться про:
- осіб з інвалідністю
- багатодітних батьків
- студентів та науковців
- осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю
Водночас уже доступне оформлення дев’яти типів відстрочок через мобільний застосунок Резерв+. Перелік таких послуг поступово розширюється.
Якщо ж певний тип відстрочки ще не цифровізований або громадянин не користується смартфоном, він може звернутися безпосередньо до ЦНАПу.
❗ Прийом здійснюється за талонами в порядку черги та виключно при особистому зверненні.
Які документи потрібні:
- паспорт громадянина України
- РНОКПП
- контактний номер телефону та електронна пошта
- військово-обліковий документ
- документи, що підтверджують право на відстрочку