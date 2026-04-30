Майже 20 літрів крові для ЗСУ: у Тернополі донорською акцією вшанували пам’ять Володимира Брославського

У Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка відбулася виїзна донація крові в межах ініціативи «Сила в тобі».

Акцію організували в памʼять про військовослужбовця та викладача університету Володимира Брославського, який загинув, захищаючи Україну.

До донорства долучилися 41 людина — студенти, викладачі та жителі Тернополя. Загалом вдалося заготовити майже 20 літрів крові для потреб ЗСУ. Забір крові проводили фахівці Тернопільського обласного центру служби крові.

«Кожна така акція — це не лише про донорство, а й про памʼять і підтримку. Люди приходять не просто здати кров, а зробити свій внесок у порятунок життя. У нинішніх умовах це надзвичайно важливо, адже потреба в крові залишається постійно високою», — зазначила завідувачка донорського центру Віра Монастирська.

Один з ініціаторів акції — голова ГО «Я ДОНОР» Олександр Хома.

«Я добре знав Володимира Брославського — він був моїм викладачем. Це була людина принципів, сильного характеру і великого серця. Такі акції — це спосіб продовжити його справу і цінності через конкретні дії. Найкраща памʼять — це коли ти робиш щось корисне для інших», — поділився Олександр Хома.

Кров, яку здали під час акції, передадуть пораненим українським захисникам.