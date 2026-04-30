На Кременеччині не розминулися два автомобілі. Постраждала вагітна жінка

Причини дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася в Кременці, з’ясовують слідчі поліції. Аварію правоохоронці зареєстрували 29 квітня близько 9:40 на вулиці Київська, неподалік цукрового заводу.



При виїзді слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції стало відомо, що місцевий житель, керуючи Daewoo Sens, допустив зіткнення із попутним автомобілем Volkswagen Passat. Водійка Volkswagen(а) зупинила транспортний засіб для виконання маневру “поворот ліворуч”.



Жінка перебуває на 21 тижні вагітності. Її бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до гінекологічного відділення.



У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.







