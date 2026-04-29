Небо забирає найкращих… Тернопільщина втратила захисника Юрія Тимошенко

Колектив Кременецької гімназії №3 висловлює щирі співчуття колезі, Грудницькій Аллі Олександрівні, з приводу непоправної втрати, забелі чоловіка Юрія Тимошенко.

Небо забирає найкращих…

Рідних, щирих, простих, надійних, сміливих…

Юрій ТИМОШЕНКО загинув виконуючи свій громадянський обов’язок, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України! Про це повідомляє Ольга Кшевська на сторінці навчального закладу.

Відтепер він назавжди – у серцях рідних, друзів, побратимів та просто небайдужих людей.



Алло Олександрівно, сумуємо разом із Вами та низько схиляємо голови у скорботі.

Нехай Господь дасть Вам сили пережити цю страшну втрату, а душа загиблого знайде вічний спокій.



Вічна пам’ять та слава Герою!

Бачити менше