«Кажуть, об неї гасили недопалки»: нові деталі можливого булінгу перед різаниною у Тернополі

Конфлікт між двома ученицями місцевої п’ятої школи завершився ножовим пораненням і кримінальним провадженням.

Одна школярка перебуває в реанімації, інша — під вартою, а слідство перевіряє версію про тривалий булінг і системний тиск у шкільному середовищі, йдеться у матеріалі Ірини Белякової на сайті “20 хвилин”.

Подія сталася 27 квітня на Новому Світі у Тернополі, де між двома неповнолітніми дівчатами виикла суперечка, що переросла у жорстокий конфлікт. 15-річна школярка — отримала численні ножові поранення, її госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Поранення, за інформацією правоохоронців, завдала її однокласниця. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство. Неповнолітню помістили до ізолятора тимчасового тримання, повідомили «RIA плюс» у поліції.

За словами речниці Тернопільської обласної прокуратури Лесі Гурецької, дівчині планують оголосити підозру за ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «замах на вбивство». Та вручатимуть клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою.

Що кажуть у школі та знайомі

Журналістка «RIA плюс»побувала в школі та будинку на вул. Броварній, де проживає травмована дівчина і де, за версією слідства, все й сталося. Керівниці і школи, і управління освіти небагатослівні, але нам вдалося поспілкуватися з батьками інших школярів, які заявляють, що потерпілими в цій історії є обидві дівчини. За версією наших джерел, до інциденту із ножем та пораненням призвів булінг підозрюваної, яка переїхала до нас з Києва.

О.Д, яка отримала травми, перебуває у реанімації обласної дитячої лікарні, прокоментував гендиректор закладу Володимир Семерез. Про стан дівчини медики не говорять, але кажуть, що прогноз благоприємний. Більше нічого не говорять.

Як дізналися «20 хвилин», О.Д. проживає на вул. Броварній, де саме дівчина й отримала поранення.

— ОСББ нашого будинку створили в 2016 року, після того мама із донькою тут заселилися і зареєстровані у квартирі на третьому поверсі, — розповів «20 хвилин» директор ОСББ Вадим Андрійчук. — Жодних конфліктів з мешканцями чи інших інцидентів не було цей весь час. За цей весь час бачив ту дитину разів два-три, що з однолітками чи друзями додому йшла. Але щоб якісь крики, гучні гулянки — ніколи нічого не помічали, — каже.

За словами пана Вадима, того дня більшість мешканців була на роботі, тому свідків конфлікту немає.

— Люди були на роботі, тому ніхто нічого не чув і не бачив, — пояснює. — У нас всього два під’їзди, є кілька пенсіонерок, але й вони нічого сказати не можуть. Люди шоковані від того, що трапилося. В одній з квартир на другому поверсі майстер робив ремонт. Травмована дівчинка стукала у двері, він відчинив і побачив школярку у крові. Тоді викликав швидку. На допомогу також прийшла мешканка-пенсіонерка, але жінка була в стресі, що від неї добитися ні слова не можна.

Двері у під’їзді були незачиненими, ліворуч від входу — поштові скриньки, на яких іконка Божої матері. Піднялися на другий поверх, — на сходах досі кров. Ми обійшли всі квартири з третього до першого поверху, але в жодній двері не відчинили. Майстра не застали, звуків ремонту не було чути.

У школі говорити заборонили?

Коли журналістка була в школі, де навчаються дівчата, керівниці на місці не було, вона саме пішла в управління освіти на нараду.

На запитання, чи можна поспілкуватися із класним керівником чи заступницею директора, сказали: «Все лише з дозволу Оксани Іванівни, а вона на нараді».

Батьки, яких зустріли біля закладу, зауважили: «Вам ніхто нічого не скаже, бо заборонили». Хто заборонив — відмовилися говорити. Одна із мам, за умови, що ми не називаємо її імені публічно, розповіла, що дівчину, яка вхопилася за ніж, звуть К.М. За словами, жінки, підозрювана прийшла до школи приблизно два роки тому. Разом з мамою переїхали в Тернопіль з іншого міста, у неї загинув тато на війні. Про те, що батько дівчинки захищав країну, нам підтвердили і в управлінні освіти, щоправда, зазначивши, що ці дані поки неофіційні. Також підтвердили, що підозрювана К. — внутрішньо переміщена особа.

— На власні очі того не бачила, але батьки говорять, що того дня, коли все сталося, об К. недопалки гасили, — каже жінка. — Дитина була вся бита. Якщо чесно, я шокована. Інші батьки, виявляється, все знали, і в школі не могли того свавілля не бачити. А тепер, звичайно, ніхто ні в чому не зізнається. Хто ж школу чорнитиме… Ще й говорити заборонили!

К.М., як дізналися «RIA плюс», проживає з мамою на вул. в центрі міста. Коли дівчину затримали, за словами власних джерел у силових структурах, мама одразу приїхала на місце події. Жінка плакала і мало не зомліла. А сама дівчина нібито перебувала у ступорі — вона нічого не казала, ні з ким не говорила. За словами наших джерел, конфлікт між дітьми тривав довгий час.

— Є дані, що протягом року її булили, а те, що сталося — не було спонтанним, — каже джерело. — Вона (підозрювана), судячи зі встеновлених фактів, чекала під під’їздом близько 40 хвилин. Це виглядає як спланована дія. Я не виправдовую її вчинок. Але маю відчуття, що цю дитину довели до такого стану. Мені шкода і потерпілу, і цю дитину також.

За словами нашого співрозмовника, коли він вперше побачив у поліції К., її штани були у крові, а погляд неусвідомленим. Вона нібито взагалі не розуміла, що сталося і де вона зараз перебуває. Він додає, що не є психологом і не може давати фахову оцінку, але, зважаючи на досвід, переконаний, що до цієї ситуації призвів тривалий тиск.

Чи знали в школі про булінг?

Про булінг говорять й користувачі у соцмережах під повідомленнями про подію. Нам вдалося поспілкуватися з однією мамою, яка стверджує, що через систематичний булінг довелося забрати дитину з п’ятої школи. Жінка запевняє, що пробувала з цим боротися і, коли не вдавалося, писала пости на власній сторінці у соцмережах. Але після її публікацій про ситуацію в школі її неодноразово просили видалити дописи, наголошує вона.

— Мене щоразу просили видаляти ці пости. Я відчула булінг з боку батьків, дітей і навіть директора школи — як мама дитини. — каже пані Оксана (ім’я змінене на прохання жінки. Справжні дані є в редакції — прим. авт.). І за фасадом «елітної», «зразкової» школи, де всі нібито успішні, насправді ховаються дуже неприємні речі.



Вона згадує, що конфлікти виходили за межі школи.



— Врешті дійшло до того, що мене викликав мій начальник на роботі. Спочатку я намагалася відстоювати свою позицію, але зрештою змушена була забрати дитину зі школи, — згадує пані Оксана.

Журналісти поговорили ще з кількома батьками учнів з дев’ятого класу школи №5. Неофіційно вони підтверджують версію про систематичний булінг дівчини з Київщини. Кажуть, їм категорично заборонили спілкуватися із журналістами. І вони хвилюються, щоб їхнім дітям дали спокійно закінчити школу.

Редакція закликає управління освіти та правоохоронні органи допитати і встановити всі можливі факти вчинення тиску на батьків чи дітей у даному закладі. Ми також просимо всіх потерпілих звернутися в редакцію. Ми гарантуємо повну анонімність та готові надати розголосу ситуаціям, які замовчуються та можуть стати причиною подібних трагедій.

Як коментує ситуацію дирекція та управління освіти

Журналістка «RIA плюс» звернулася за коментарем до директорки школи №5 Оксани Погорілої. Зокрема цікавилися, чи відомо було дирекції школи та класному керівнику про випадки булінгу, що і призвело до конфлікту між ученицями, чи про інші випадки булінгу стосовно учнів та батьків. Якою ж є реакція керівництва школи після інциденту?

— У даний час ми проводимо службове розслідування, внутрішнє, триває також розслідування поліції, тому поки не будуть встановлені факти, я не буду нічого говорити, — от і все, що сказала Оксана Погоріла. — Я особисто нічого не знала. Ніхто не повідомляв — ні класний керівник, ні батьки, ні діти. Ми встановимо все, що потрібно, тоді зможемо надати коментар.

Більше нічого коментувати не стала.

В управлінні освіти «20 хвилин» також сказали, що очікують на результати внутрішньошкільного розслідування та висновки поліції. Щодо випадків булінгу у п’ятій школі, яку називають елітною з високим рівнем знань і хорошими результатами, там заявляють, що інформації про подібні факти раніше не надходило.



— 28 квітня ми провели в управлінні нараду з директорами шкіл, де вкотре наголосили на необхідності роботи з батьками та учнями, а також посиленої уваги до вразливих категорій дітей, — каже начальниця управління освіти і науки міськради Ольга Похиляк. ʼЧи працювали з дітьми в школі психолог? Чи є поліцейський, до якого можна звернутися за допомогою? Ці питання наразі без відповідей.

Ми просимо рідних як потерпілої, так і підозрюваної школярок зв’язатися з редакцією — ми готові вислухати вашу позицію та опублікувати коментар. А також просимо відгукнутися батьків чи вчителів школи №5, яким будь-що відомо про конфлікт та випадки булінгу у закладі. Анонімність гарантуємо.

Коли настає кримінальна відповідальність неповнолітніх

Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. Однак, за вчинення окремих видів злочинів до кримінальної відповідальності притягуються неповнолітні особи у віці від 14 до 16 років. Про це розповідає спікер-суддя Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька.

До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види покарань як штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт або позбавлення волі.

Для неповнолітніх передбачені особливі, менш суворі, більш гуманні умови кримінальної відповідальності та покарання, порівняно з дорослим, а саме:

— за певних умов допускається можливість звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням до нього примусових заходів виховного характеру;

— скорочено види покарань та обмежено строки встановлених покарань;

— передбачено більш м’які вимоги (умови) для звільнення від кримінального покарання;

— зменшено строки після спливу яких до неповнолітнього можливе застосування умовно-дострокового звільнення, а також строки погашення і зняття судимості.

Суд, окрім того, що враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання, також враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього.

Також неповнолітній вік особи, сам по собі, є обставиною, що пом’якшує покарання. Вона обов’язково має враховуватись при призначенні покарання незалежно від того, чи досяг підсудний на час розгляду справи повноліття.

За булінг теж існує відповідальність. Вона настає з 16 років (ст. 12 КУпАП), пояснили у поліції. Якщо булінг вчиняє дитина до 16 років, відповідальність несуть її батьки або законні представники. Окремо передбачена відповідальність для керівників закладів освіти у разі неповідомлення про факти булінгу до уповноважених органів.



Неповнолітніх (14–18 років) та малолітніх (до 14 років) осіб, які вчинили булінг, ставлять на профілактичний облік у підрозділах ювенальної превенції поліції. Це відбувається після фіксації факту правопорушення, складання протоколу за ст. 173-4 КУпАП та винесення рішення суду, яке підтверджує вину.

Як розпізнати випадки булінгу

Чому з’являється булінг у шкільному закладі, що з цим робити, де різниця між булінгом і конфліктом дітей, і як дати раду цьому всьому, коментувала раніше для «20 хвилин» Оксана Борис, практичний психолог початкової школи №1.

— Якщо виникає конфлікт, — хтось когось штовхнув, вдарив, зачепив — діти починають відстоювати свої кордони, — пояснює Оксана Борис. — Не можна давати цьому конфлікту розгорітись. Ми все маємо вирішити тут і зараз, причому так, щоб всі сторони конфлікту залишились задоволеними. Почути позицію кожного учасника, обговорити, і вирішити. Як агресію «випустити» і дати їй розвиватись — конфлікт дійде до булінгу.

Булінг — це вже дія, яка повторюється, наростаюча, і вона має системний характер. Він буває не лише фізичним, коли застосовують силу, б’ють тощо. Булінг може бути і прихованим, його ще називають психологічним. Це насміхання, образи, те ж кидання папірчиками, демонстрація середнього пальця – інші цього можуть не побачити, тільки ця дитина, на яку булінг направлений. Це той же мовінг – це коли телефоном надсилають смс, погрози, картинки, каже психологиня.

— У булінгу є дитина, яку кривдять і сам кривдник, — пояснила Оксана Борис. — А є й спостерігачі. Вони під’юджують, насміхаються, групуються. І з такими треба найбільше працювати. Вчити академічної доброчесності, не списувати, не ображати, не кривдити. Пояснювати, мовляв, ви побачили, як когось ображають – уявіть себе на його місці.

Як зазначає психологиня, і жертва, і агресор мають проблеми саме в родині чи в середовищі, і факторів, які призводять до булінгу, може бути дуже багато. Зовні у цих людей може бути цілком благополучна родина. Але дитина бачить приклад батьків чи їхні конфлікти. І вона копіюватиме старших. Може бути вплив Інтернету, ТВ і навіть мультиків. Головне переглянути продукт до демонстрації дитини і, якщо там помітили ознаки агресії, конфлікту чи булінгу, проговорити все з дитиною. Готувати її і пояснювати, не допускати, щоб дитина відчувала зверхність над кимось.

— Важливим є перегляд авторитетів, щоб дитина не шукала їх серед поганих людей, — радить Оксана Борис. — Пояснювати, що сильний не тому що б’є. Вчити, що таке сила, повага, і що та дитина сильна, яка вміє вирішити конфлікт мирним шляхом чи прийти на допомогу.

Вразливими також є ті, хто переживають горе втрати, хто має батьків військових, внутрішньо-переміщені особи.

— Варто спостерігати за своїми дітьми, чи вони не замкнулись, стежити, з ким вони спілкуються, чи немає синців і буквально зазирнути до портфеля, чи немає пошкоджених речей, а також переглядати контент у телефоні, — радить психологиня. — Ми, у школі, не маємо право оглядати дітей без дозволу батьків. Зокрема й оглядати їхні речі. А батьки можуть і повинні.

У кожній школі є тепер особа, відповідальна за захист дітей від насилля і жорстокого поводження. Цій особі хтось може надати інформацію, що, приміром, певний учень із синцем, у того — пошкоджений одяг, а той — пригнічений. Ця особа має повідомити керівництво закладу, і вони вже мають повідомити про це батьків. У шкільний булінг освітяни не можуть втручатись, проте вони негайно мають повідомити про це поліцейських.

Куди звертатися, якщо дитину булять

Міський Денний центр соціально-психологічної допомоги (067) 118-98-85. Національна дитяча «гаряча лінія» з протидії булінгу: 0 800 500 225 або 116 111.



Також повідомити про випадок булінгу в закладі освіти можна анонімно або відкрито на сайті: https://aikom.iea.gov.ua/bullying. Надану інформацію передадуть керівнику закладу освіти, пояснили у поліції. Адміністрація зобов’язана відреагувати на звернення. Якщо цього не відбудеться, через 24 години буде задіяно передбачений чинним законодавством алгоритм реагування на булінг.