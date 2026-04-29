Родина чекає новин: на війні зник безвісти Андрій Закришка з Тернопільщини

Сумна звістка надійшла до громади селища Вівся: на фронті зник безвісти місцевий житель Закришка Андрій Михайлович.

Про це повідомили на сторінці населеного пункту.

Наразі обставини зникнення військовослужбовця уточнюються. Рідні, близькі та жителі громади висловлюють сподівання на його якнайшвидше повернення та моляться за те, щоб він був знайдений живим і неушкодженим.

У громаді також висловили підтримку родині військового та побажали сил пережити цю важку звістку.