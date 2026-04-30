«Мав страх, але не побоявся»: Великогаївська громада попрощалася з Героєм Петром Антонюком

– Пан Петро,- так ми зверталися до нього у селі. Це була надзвичайно добра та щира людина, – священник на прощанні з Воїном-Героєм Петром Антонюком

Сьогодні Великогаївську громаду знову огорнули хмари болю, плачу та голосінь. У вічні обійми земля приймала загиблого на війні сина. Жителі прощалися, плакали діти, над труною голосила мати.

Кортеж «на щиті» зустріли у кожному селі: на колінах, зі сльозами та болем у серці.

Священники молилися за душу загиблого воїна Петра, діти та дорослі встеляли дорогу квітами.

У рідному селі Скоморохи цілим селом зустрічали Героя.

Дорога до храму стала останньою земною дорогою, встеленою не лише пелюстками квітів, а й невимовним сумом та глибокою вдячністю. Кожен крок процесії відгукувався болем у серцях односельчан, які прийшли віддати останню шану своєму захиснику.

Чин похорону очолив отець-декан Михайло Піняга у співслужінні пароха храму о. Андрія Козяра. У молінні взяли участь отці УПЦ села Остальці, Сущин, де проживав загиблий воїн.

Своїми сльозами встелила дорогу батькові дочка Тетяна. Жінка гірко плакала та шепотіла над труною.

Прощання відбулося у храмі Пресвятої Трійці с. Скоморохи.

Поховали Петра Антонюка на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями під супровід духового оркестру «Воля» м. Тернопіль.

Воїн Петро не був людиною без страху, але він був людиною, яка цей страх перемогла. У найтемніші часи, коли інші могли завагатися, він обрав шлях боротьби у лавах «Правого сектору».

Петро Антонюк пішов у вічність як Герой. Наша справа — пам’ятати, за що він боровся, і берегти ту доброту, яку він випромінював за життя.

Співчуття рідним та близьким! Світла пам’ять Герою! Слава Україні!