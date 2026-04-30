14:24 | 30.04.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

У Тернополі дівчинці, яка поранила однокласницю, обрали запобіжний захід

Redaktor

У Тернопільський міськрайонний суд 30 квітня відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу 15-річній школярці, яку підозрюють у нападі на однокласницю, повідомляє 20 хвилин.

Судове засідання проходило у закритому режимі — без участі журналістів. У залі були присутні лише учасники процесу, зокрема мати підозрюваної, яка виступає її законною представницею.

Після більш ніж години розгляду суддя пішов до нарадчої кімнати, а в засіданні оголосили перерву.

Згодом стало відомо, що неповнолітній обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб.

За інформацією суду, дівчину підозрюють у вчиненні закінченого замаху на вбивство. За цією статтею їй може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Водночас у Тернопільська обласна прокуратура повідомили, що слідчі також перевіряють, чи мав місце булінг в освітньому закладі, де навчалися учасниці інциденту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *