Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Михайло Стецяк з Тернопільщини

Копичинецька міська рада повідомляє про трагічну втрату – загинув житель Копичинецької громади Стецяк Михайло Михайлович, 07.10.1966 року народження, радіотелефоніст стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7093.

Михайло Михайлович мужньо стояв на захисті всіх нас, сумлінно виконуючи свій військовий обов’язок та залишаючись до кінця вірним рідній Україні. Вважався зниклим безвісти з 24 червня 2024 року. Лише нещодавно родина отримала тяжку звістку – Герой загинув 24 червня 2024 року в районі ведення бойових дій під Вовчанськом, Харківської області.



Схиляємо голови у скорботі. Дякуємо за подвиг нашому Захисникові.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і молимося за упокій душі Воїна-Героя.



Вічна пам’ять і Царство Небесне Герою.