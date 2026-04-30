На Тернопільщині перекинута вантажівка перегородила всю дорогу

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 квітня на Тернопільщині. Близько 20:00 на автодорозі Тернопіль–Львів–Рава-Руська перекинувся вантажний автомобіль.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Зборівського відділення поліції. За попередніми даними, водій — житель міста Кривий Ріг — керуючи вантажівкою DAF XF 105.460 із напівпричепом, не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Чоловіка оглянули медики та доправили до лікарні. На щастя, серйозних травм у нього не виявили.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

