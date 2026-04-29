Псевдобанкір ошукав жительку Тернополя майже на 200 тисяч гривень

За словами потерпілої, їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку. Співрозмовник переконував, що з її рахунком нібито проводять незаконні операції, а щоб “захистити” кошти, потрібно виконати його інструкції.

Повіривши псевдобанкіру, тернополянка самостійно переказала зі своєї банківської картки 195 000 гривень на рахунок, вказаний шахраєм. Лише згодом жінка зрозуміла, що її ошукали, та звернулася до поліції.

За даним фактом поліцейські проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до шахрайських дій.

Правоохоронці вкотре застерігають громадян: працівники банків не телефонують із проханням переказувати кошти на інші рахунки, не вимагають повідомляти реквізити карток, паролі, CVV-коди чи коди з SMS. Якщо вам телефонують із подібними вимогами — негайно припиніть розмову та самостійно зверніться на офіційну гарячу лінію банку.

Не виконуйте фінансових операцій під диктовку незнайомців. У разі шахрайства одразу телефонуйте на спецлінію 102.