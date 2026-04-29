«Зайві куби» води у Тернополі: хто насправді їх додає у платіжки

Небаланс. Слово, яке чи не найчастіше зринає у претензіях абонентів до «Тернопільводоканалу». Чимало споживачів переконані, що працівники підприємства «зі стелі» додають у платіжки споживачів нарахування за загальнобудинковим лічильником. І вважають начебто водоканал отримує з того велику вигоду.

Аби розвіяти всі міфи навколо небалансів і дізнатися, як з ними можна боротися, ми поспілкувалися з начальником відділу розрахунків «Тернопільводоканалу» Русланом БУРМАСОМ.

— Руслане Захарійовичу, насамперед поясність, будь ласка, що таке небаланс?

— Небаланс — це різниця між розходом загальнобудинкового лічильника та сумарним споживанням усіх споживачів за даними індивідуальних лічильників — і населення, і юридичних осіб, і фізичних осіб-підприємців. Тобто, це різниця між сумою «кубів» тієї води, яка трубами «зайшла» у будинок, і сукупним обсягом води, яку використали всі споживачі за показниками засобів розподільного обліку (квартирних лічильників).

— Чи правда, що водоканал самостійно визначив принцип нарахування небалансу для споживачів?

— Аж ніяк. «Тернопільводоканал» не визначає порядок нарахування плати за воду та стоки. Процедура обчислення вартості спожитих послуг з водопостачання та водовідведення визначена на рівні нормативно-правових актів. Основними такими документами є закон України «Про комерційний облік» і цілий ряд підзаконних нормативних документів, які були прийняті чи в які були внесені зміни на виконання якраз вищевказаного закону.

— Ці документи визначають і нарахування за загальнобудинковим лічильником?

— Так. Закон України «Про комерційний облік» ухвалили ще 2017 року, а підзаконні документи приймали впродовж тривалого періоду часу. Останніми були затверджені типові договори. Це сталося в лютому 2022 року. Відповідно до ще одного закону — закону «Про житлово-комунальні послуги» — водоканали зобов’язали укласти ці договори зі споживачами на умовах публічного договору протягом двох місяців. Наше підприємство 31 березня 2022 року оприлюднило договори на своєму офіційному сайті. Вони набрали чинності 1 травня того ж року.

Тому основна частина нарахувань щодо так званого небалансу проводиться з тієї дати. Хоча, звичайно, є й винятки. Наприклад, у деяких багатоповерхівках на той час ще не встановили загальнобудинкові лічильники. Ще десь на той час ці лічильники були не повірені чи несправні.

— Розкажіть детальніше про сам механізм нарахування небалансу.

— Розподіл так званого небалансу проводиться пропорційно споживанню води, яке зафіксоване вузлами розподільного обліку (по-іншому індивідуальними чи квартирними лічильниками). Тобто, в абонента, який споживає більше води, частка щодо оплати небалансу також буде більшою, ніж у того мешканця, хто використовує менше води.

Люди часто цікавляться: «Чому коли я споживаю 10 «кубів» мені нараховують більше, ніж сусідові, який щомісячно використовує 3 «куби»? Багато споживачів вважає таку методику несправедливою. Але, як я вже зазначав, наше підприємство так само, як і всі інші водоканали, самостійно не визначає порядок нарахування плати за небаланс.

— Знаю, що окремий важливий нюанс щодо нарахувань стосується абонентів, які не мають квартирного лічильника…

— Це справді так. Якщо в багатоквартирному будинку є один чи кілька споживачів без індивідуальних водомірів, то саме цим мешканцям проводиться нарахування всього небалансу. Решті споживачів у будинку нарахування проводиться за квартирним лічильником.

Але слід відзначити, що нарахування небалансу здійснюється не лише абонентам, які не подбали про встановлення в оселі водоміра. Є ще категорія споживачів, яких прирівняли до таких, які не мають індивідуальних водомірів.

— За яких умов абонентів можуть прирівняти до таких, які не мають квартирних лічильників?

— Таку ситуацію може спричинити кілька причин. Це, зокрема, несправність лічильника, непроведення повірки водоміра (її слід здійснювати кожні чотири роки), недопуск працівників водоканалу до зняття показників індивідуальних лічильників. Якщо контролер зафіксував втручання в роботу водоміра, то споживача також можуть прирівняти до такого, що не має цього засобу обліку.

— Водоканалівці перевіряють водоміри навіть у тих абонентів, які справно передають показники?

— Так. Усі споживачі зобов’язані допускати наших працівників до перевірки вузлів розподільного обліку, для зняття показників. Цей обов’язок передбачений нормативними документами. Якщо цього не відбувається, контролер має право оформити акт про недопуск. Тоді нарахування за спожиті послуги споживачам проводяться, як абонентам без лічильника.

Ми не відвідуємо оселі споживачів надто часто, але намагаємося регулярно проводити такі обстеження. Якщо пригадати вимоги закону, то водоканал зобов’язаний принаймні один раз в рік здійснювати контрольну перевірку водомірів у помешканнях споживачів.

— Повернемось до проблеми небалансу. Чому він з’являється?

— Зазвичай небаланс фіксують майже в кожному багатоквартирному будинку за виключенням хіба частини новобудов (там встановлені точніші засоби обліку з системами дистанційної передачі даних).

Якщо частка небалансу становить близько 5%, то найчастіше він виникає через недооблік за індивідуальними водолічильниками. Адже згідно з технічними паспортами виробників водомірів водолічильники мають допустимі похибки під час вимірювання обсягу спожитої води. Вирішити цю проблему можна масовою заміною лічильників на сучасніші, з високою точністю вимірювання. Проте реалізувати це не так легко. Адже придбати новий засіб обліку людина мусить за власні кошти. І треба відзначити, що вартують високоточні водоміри не так дешево — за найпростішу модель лічильника доведеться викласти більше 1 тис. грн.

Окрім цього, якщо у вашій квартирі лічильник встановлений не в горизонтальному положенні, а вертикально, це також несуттєво, але впливає на точність вимірювання спожитої води. Цю ситуацію виправити також не дуже просто. Єдине, що можна взяти на замітку: якщо у вашому будинку проводитимуть заміну внутрішньобудинкових мереж, то краще одразу переробити й положення водоміра.

Якщо ж у будинку небаланс становить 10% і більше, то найімовірніше, що окрім недообліку квартирних водомірів, його спричиняють й інші фактори.

— Що ще впливає на розмір небалансу?

— Аварійний стан внутрішньобудинкових мереж. Якщо жителі помітили різке зростання небалансу, то їм слід подбати про обстеження труб всередині будинку, щоб виключити можливість витоку. Адже саме витоки часто примножують небаланс у кілька разів.

Водночас слід зауважити, що водоканал ці мережі не обслуговує. Це робота управителя будинку чи іншого суб’єкта господарювання, з яким власник (співвласники) будинку мають відповідний договір на обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

— А що можете сказати про людський фактор?

— Звісно, на розмір небалансу також впливає неподання показників чи подання неправдивих даних індивідуального водоміра. Тому користуючись нагодою, нагадую про те, що щомісяця споживачі зобов’язані подавати фактичні показники. Це важливо. Не можна їх ні завищувати, ні занижувати, тому що це безпосередньо впливає на точність проведення нарахувань за даними загальнобудинкових лічильників. Навіть якщо впродовж місяця воду в оселі не споживали, треба знову подати водоканалу ті самі дані.

Неприємно це визнавати, але виявляємо і випадки втручання в роботу лічильників. Такі факти фіксуємо нечасто, але вони є і теж впливають на розмір небалансу. Буває, мешканці встановлюють на водомір магніт чи не повідомляють водоканалу про те, що їхній засіб обліку зламався.

— Чи можуть мешканці багатоповерхівки самостійно виявити недобросовісних сусідів, які применшують показники квартирного водоміра?

— Така можливість є. Ще з початку нарахувань за показниками засобів комерційного обліку у 2022 році ми відкрили доступ усім абонентам до інформації про обсяги споживання води у їхньому будинку та у кожній квартирі індивідуально. Для цього треба зайти на сайт «Тернопільводоканалу» і ввійти в особистий кабінет (населення). Отже, мешканці мають змогу проаналізувати які дані водомірів подають їхні сусіди. Приміром, якщо в помешканні проживає четверо чи п’ятеро осіб і згідно показників лічильників ця сім’я щомісяця споживає лише 1-2 «куби», то, звісно, такі обсяги використання води викликають додаткові питання. Пропонуємо жителям багатоквартирних будинків повідомляти про подібні випадки працівникам водоканалу, зокрема контролерам. Відтак ми візьмемо такі оселі на особливий контроль.

Окремо хочу наголосити, що применшуючи показники лічильників, приховуючи фактичне споживання води, люди першочергово шкодять не «Тернопільводоканалу», а саме тим сім’ям, які мешкають поруч із ними. Адже так чи інакше підприємство виставить рахунок за весь об’єм води, який «зайшов» у будинок.

— Як іще мешканці можуть посприяти водоканалу в усуненні значного небалансу в своєму будинку?

— Дуже важливим є об’єднання зусиль жителів багатоповерхівки та водоканалу і, відповідно, сприяння обстеженню, яке здійснюють наші працівники.

Жителям, головам ОСББ і працівникам «Тернопільводоканалу» слід домовитися щодо конкретної дати обстеження. Якщо мешканці зацікавлені у розв’язанні проблеми, вони мають надати доступ нашим фахівцям до всіх осель і внутрішньобудинкових мереж. У свою чергу, ми намагаємося проводити обстеження у зручний час, коли більшість споживачів перебувають вдома.

— Дякую за розмову.

