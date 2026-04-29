Вирішили поїхати в гості та заблукали, – на Тернопільщині шукали дітей

У вівторок, 28 квітня, близько 21:00 до співробітників відділення поліції №1 м. Борщів надійшло повідомлення від жительки Мельнице-Подільської громади про те, що її 11-річний син разом із 14-річним сусідом поїхали кататися на велосипедах та не повернулися додому.



Спочатку батьки намагалися самотужки розшукати дітей, однак їм це не вдалося.



На пошуки негайно було піднято за тривогою весь особовий склад територіального підрозділу поліції. Враховуючи нічний час та заморозки, існувала реальна загроза переохолодження дітей, діяти потрібно було без зволікань. До розшукових заходів також долучилися місцеві жителі Мельнице-Подільської громади.



Завдяки злагодженим діям уже за годину дітей вдалося знайти поблизу лісу, за близько 10 кілометрів від місця їхнього проживання.



Як з’ясувалося, хлопці на велосипедах вирішили поїхати до сусіднього села до родича одного з них, однак заблукали.



З дітьми все добре – жодних протиправних дій щодо них вчинено не було. Поліцейські провели з хлопцями та їхніми батьками профілактичну бесіду щодо недопущення подібних ситуацій у майбутньому.



Правоохоронці закликають дорослих стежити за дозвіллям своїх дітей, не залишати їх тривалий час без нагляду. Якщо ж дитина загубилася, не зволікайте – одразу телефонуйте до поліції на спецлінію «102».







