09:03 | 29.04.2026
У Чорткові через порив водогону частина міста залишилася без води

У Чорткові сталася аварія на водопровідній мережі, внаслідок чого без водопостачання залишилися мешканці низки вулиць.

Як повідомили у КП «Чортків водоканал», порив стався на мережі, через що тимчасово відсутня вода на вулиці Степана Бандери (від Костелу до вул. Гончара), а також на вулицях Коротка, Набережна, Гончара, частково Ринок, Залізнична, Рубчакової, Шопена, Теліги, Середня, Броварова, Січових Стрільців, Надрічна та Чортківська.

Наразі тривають ремонтні роботи з ліквідації аварії. Коли саме відновлять водопостачання — поки не повідомляють.

Мешканців просять поставитися до ситуації з розумінням.

