Визнаний загиблим захисник Микола Крайняк з Тернопільщини

І знову біль та сльози…Небесне військо поповнив старший солдат КРАЙНЯК Микола Семенович (14.12.1977-16.06.2024). Повідомляє Пʼятий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Водій 1 відділення автомобільного взводу підзводу продовольства, речового і військово-технічного майна групи матеріального забезпечення, який вважався зниклим безвісти та визнаний загиблим 16 червня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі н. п. Уманське Покровського району Донецької області, відданний присязі на вірність українському народу, виконуючи військовий обовязок за збереження свободи і незалежності України.

Рідні до останнього вірили й сподівалися на його повернення.

На превеликий жаль, підтвердилася трагічна звістка: 29 квітня 2026 року.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України, який до останнього подиху віддано боронив рідну землю.

Микола поповнив ряди Небесного воїнства, щоб вічно стояти на сторожі миру, добра та справедливості. Щирі співчуття рідним та друзям солдата.

Вічна та світла пам’ять Герою України.