Поблизу Тернополя Audi злетів з дороги та врізався у відбійник

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 квітня близько 17:30 у селі Острів.

За попередніми даними, житель села Мишковичі 1983 року народження, керуючи автомобілем Audi A6, рухався автодорогою Доманово–Ковель–Чернівці–Тереблече в напрямку смт Велика Березовиця. Водій не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого врізався у відбійник.

Унаслідок аварії кермувальник отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували до медичного закладу.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.