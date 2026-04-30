Нові правила у школах: кого не пускатимуть і як відвідувати заклад

В Україні набрали чинності Типові правила доступу і перебування учасників освітнього процесу та інших осіб у закладах загальної середньої освіти. Відповідний наказ №243 від 11 лютого 2026 року затвердило Міністерство освіти і науки України, а сам документ почав діяти з 17 квітня.

Нові правила спрямовані на посилення безпеки у школах, зокрема – мінімізацію загроз життю та здоров’ю учнів і працівників, а також запобігання можливим терористичним ризикам.

Хто і як може потрапити до школи

Згідно з документом, у робочий час без додаткових дозволів до закладу освіти можуть заходити керівник, його заступники, педагоги та працівники школи. У позаробочий час – лише за письмовим дозволом керівництва.

Особи, які не є учасниками освітнього процесу, можуть потрапити до школи тільки після пред’явлення документа, що посвідчує особу, та за погодженням із керівником або уповноваженою особою.

Батьки мають право відвідувати школу, однак лише на умовах, визначених внутрішніми правилами закладу. Водночас їхні права на спілкування з дитиною не можуть бути обмежені, якщо це не заважає освітньому процесу.

Кого не впустять

Правила чітко визначають перелік осіб, яким можуть відмовити у доступі. Йдеться про людей:

у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

з небезпечними предметами або речовинами;

з тваринами (виняток – собаки-поводирі).

У разі виявлення нетверезих учнів адміністрація школи зобов’язана повідомити батьків та, за потреби, правоохоронців. Такі діти можуть бути тимчасово відсторонені від занять, але залишаються під наглядом у закладі.

Поведінка у школі – під контролем

Особи, які перебувають у школі, але не залучені до навчального процесу, не мають права:

втручатися у заняття;

заважати проведенню уроків;

самовільно пересуватися приміщеннями;

заходити до класів без дозволу.

У разі порушення правил адміністрація може звернутися до поліції.

Що мають зробити школи

На основі Типових правил кожен заклад освіти повинен розробити власні внутрішні правила доступу. Вони мають бути:

погоджені із засновником;

затверджені керівником;

оприлюднені та розміщені при вході до школи.

Дотримання цих правил є обов’язковим для всіх.

Позиція освітнього омбудсмена

Освітній омбудсмен, який долучався до розробки документа, наголосив на необхідності балансу між безпекою та правами батьків. Зокрема, йдеться про можливість доступу до школи без втручання в освітній процес.

Також серед ключових акцентів – недопущення зберігання небезпечних предметів у школах та уникнення покладання додаткових обов’язків із контролю доступу на педагогів.