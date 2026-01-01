Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Олександр Навозняк з Тернопільщини

26 квітня 2024 року, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Очеретине Донецької області, загинув молодший сержант НАВОЗНЯК Олександр Фрідріхович, 1975 року народження, житель селища Скала-Подільська, повідомляють у громаді.

Олександр був справжнім чоловіком, патріотом, воїном.

Просимо Господа прийняти його душу до Царства Небесного.

Вічна пам’ять Герою!

Слава Україні!

Героям слава!