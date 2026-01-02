Пожежа на Тернопільщині: загинула людина

1 січня о 14:52 у селі Гаї Шевченківські Байковецької громади Тернопільського району виникла пожежа приватного житлового будинку.



Вогонь охопив близько 100 м². До ліквідації залучили 3 одиниці техніки та 15 рятувальників. О 15:46 пожежу локалізували, а о 16:30 — повністю ліквідували.



Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло власника будинку 1982 року народження без ознак життя.



Причину пожежі встановлюють фахівці.



⚠️ Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. У разі небезпеки телефонуйте 101.

