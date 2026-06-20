Бійка зі стріляниною в центрі Тернополя: побилися місцеві жителі та іноземці

У центрі Тернополя в ніч на 20 червня сталася бійка між двома компаніями молодих людей, під час якої один із учасників здійснив постріл у повітря.

Як повідомили у Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, повідомлення про конфлікт на вулиці Коперника надійшло до правоохоронців близько 23:00.

На місці події поліцейські встановили, що конфлікт виник між двома компаніями. З одного боку були 19-річні жителі Тернополя, з іншого — троє іноземців. Спочатку між учасниками сталася словесна суперечка, яка згодом переросла у бійку.

Під час сутички один з іноземців дістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив постріл у повітря.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронці вилучили зброю та встановили, що це був пневматичний пістолет.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій учасників конфлікту.