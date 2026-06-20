11:50 | 20.06.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Бійка зі стріляниною в центрі Тернополя: побилися місцеві жителі та іноземці

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
зброя

У центрі Тернополя в ніч на 20 червня сталася бійка між двома компаніями молодих людей, під час якої один із учасників здійснив постріл у повітря.

Як повідомили у Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, повідомлення про конфлікт на вулиці Коперника надійшло до правоохоронців близько 23:00.

На місці події поліцейські встановили, що конфлікт виник між двома компаніями. З одного боку були 19-річні жителі Тернополя, з іншого — троє іноземців. Спочатку між учасниками сталася словесна суперечка, яка згодом переросла у бійку.

Під час сутички один з іноземців дістав предмет, схожий на пістолет, та здійснив постріл у повітря.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Правоохоронці вилучили зброю та встановили, що це був пневматичний пістолет.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини події та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій учасників конфлікту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *