Тернопіль відновлюється після ракетного удару: 563 вікна встановлено, 12 осіб отримали тимчасове житло

У Тернополі триває комплексна робота з відновлення пошкоджених будинків та підтримки мешканців після нещодавнього ракетного удару. Станом на 3 грудня 2025 року у місті здійснюється низка заходів, спрямованих на допомогу постраждалим та забезпечення їх тимчасовим житлом.

Загалом, тимчасовим житлом забезпечено 12 осіб, чиї квартири внаслідок обстрілу стали непридатними для проживання. Окрім цього, комісія з обстеження пошкоджень оглянула вже 423 квартири для оформлення державних компенсацій.

На даний момент у постраждалих будинках було встановлено 563 нових вікна. Загальна потреба вікон для відновлення складає понад тисячу, і їх закупівля здійснюється за кошти міського бюджету. Ремонтні роботи тривають на кількох об’єктах: на вул. 15 Квітня, 31 — ремонтують сходову клітку та відновлюють електропостачання, а на вул. Стуса, 8 вже розпочато встановлення монументального хреста біля зруйнованого будинку.

Фінансова підтримка на оренду житла була надана 102 власникам квартир, які повністю втратили можливість проживати у своїх помешканнях. Кожен з них отримав 15 тисяч гривень на місяць до отримання державної компенсації або завершення ремонтних робіт. Ще 145 власників частково пошкоджених квартир отримають по 10 тисяч гривень.

Відновлення документів також триває: за період з 20 листопада по 3 грудня було подано 100 заяв щодо відновлення втрачених документів. 23 заяви подано для відновлення прав на майно.

Мешканці можуть отримати додаткову консультацію за телефонами гарячих ліній: 1580, 0800 303 522, або +38 067 447 29 19.

Міська влада активно працює над відновленням міста та допомогою постраждалим від ракетного удару, сприяючи якнайшвидшому поверненню до нормального життя.