Жительку Тернопільщини ошукали на 26 тисяч через фейкову “зимову підтримку”



До поліції 03 грудня надійшла заява від мешканки одного з сіл Тернопільщини, 1970 року народження, про вчинення щодо неї інтернет-шахрайства.



Зі слів потерпілої, в одному з чатів відомого месенджера вона побачила повідомлення з посиланням на нібито державну програму «Зимова підтримка» з обіцяною виплатою 6500 гривень.



Перейшовши за лінком, жінка ввела реквізити своєї банківської картки, після чого з рахунку було списано 26 000 гривень.



Поліція розпочала перевірку за даним фактом.



Правоохоронці наголошують:



– Жодна державна установа не надсилає виплат через приватні посилання у чатах та соцмережах.



– Ніколи не вводьте дані банківських карток на підозрілих сайтах.



– У разі отримання сумнівних повідомлень або пропозицій негайно звертайтеся до банку чи на спецлінію 102.



Поліція Тернопільщини закликає громадян бути уважними та не піддаватися на шахрайські схеми.



Якщо ви стали жертвою аферистів – не зволікайте з повідомленням до правоохоронців.

